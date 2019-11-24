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  3. İran'dan çarpıcı iddia: PJAK ve DEAŞ ile bağlantıları tespit edildi

İran'dan çarpıcı iddia: PJAK ve DEAŞ ile bağlantıları tespit edildi

İran'dan çarpıcı iddia: PJAK ve DEAŞ ile bağlantıları tespit edildi

İranlı yetkililer benzin zammını protesto eden göstericilerin arasında iş yerlerini ateşe verenlerin DEAŞ, PJAK ve MKO ile bağlantılı olduğunu ileri sürdü.

Uluslararası Af Örgütü'nün açıkladığı verilere göre, İran'daki benzin zammı protestolarında 115 gösterici hayatını kaybetti. İranlı yetkililer ise, şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu.
 
Protestolara sert müdahalede bulunan İran, gösterilerde ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın parmağının olduğunu iddia ederek ezici karşılık verileceğini açıkladı.
 
YENİ İDDİA: DEAŞ VE PJAK DESTEKÇİLERİ
 
İran devlet televizyonu Press TV'nin aktardığı habere göre, İran'ın Kirmanşah eyaleti Valisi Huşeng Bazuvend, protestocular arasında terör örgütü DEAŞ, PKK'nın İran kolu PJAK ve Halkın Mücahitleri Örgütü (MKO) ile bağlantılı şahısların olduğunu ileri sürdü.

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