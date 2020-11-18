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  • İran'dan Biden'a yaptırım yorumu: Tüm nükleer taahhütlerimizi yerine getireceğiz
18 Kasım 2020 Çarşamba 18:42 | Son Güncelleme:

İran'dan Biden'a yaptırım yorumu: Tüm nükleer taahhütlerimizi yerine getireceğiz

İran'dan Biden'a yaptırım yorumu: Tüm nükleer taahhütlerimizi yerine getireceğiz
AA

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'de göreve gelecek Biden'ın yaptırımları kaldırması halinde İran'ın askıya aldığı tüm nükleer taahhütlerine şartsız şekilde geri döneceğini söyledi.

Zarif, "İran" gazetesine verdiği mülakatta, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden döneminde Washington'un nükleer anlaşmaya dönmesini beklediklerini belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesine ilişkin müzakerelere hazır olduklarını aktaran Zarif, "ABD yönetimi, (Başkan Donald) Trump'ın ülkesinin katılımını durdurduğu nükleer anlaşmanın yeniden bir üyesi olmak isterse bu ülkenin anlaşmaya nasıl döneceğine dair görüşmeler için hazırız." ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmayı destekleyen ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını da öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına işaret eden Zarif, "ABD, 2231 sayılı karar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirse biz de nükleer anlaşmadaki taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Bunun için müzakereye ya da herhangi bir şarta gerek yok." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Biden, ABD başkanı olarak Beyaz Saray'a çıkması halinde üç başkanlık kararnamesiyle tüm yaptırımları kaldırabilir." dedi.

Zarif, ABD ile görüşmelere başlamak için yaptırımlardan kaynaklı zararlar için "tazminat" talep eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere diğer İranlı yetkililerin aksine ABD'den herhangi bir tazminat talebinde bulunmadı.

BİDEN, İRAN İLE NÜKLEER ANLAŞMAYA GERİ DÖNÜLMESİNDEN YANA

Trump yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen ay yaptığı bir konuşmada, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı.

ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Biden, 2015'te Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı.

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