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08 Kasım 2020 Pazar 00:49 | Son Güncelleme:

İran'dan Biden'a "nükleer anlaşma" çağrısı

İran'dan Biden'a "nükleer anlaşma" çağrısı
AA

İran Cumhurbaşkanlığı, ABD'de başkan seçilen Demokrat aday Joe Biden'a nükleer anlaşmaya dönmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'a nükleer anlaşmaya dönmesi çağrısında bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Cihangiri, resmi Twitter hesabından Demokrat aday Joe Biden'ın ABD'de başkanlık seçimlerini kazanması nedeniyle açıklama yaptı.

ABD'de yapılan seçimlerin ardından Donald Trump'ın ve "savaş yanlısı" ekibinin döneminin sona erdiğini hatırlatan Cihangiri, şu ifadeleri kullandı:

"Çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerden çekilme, İran'a yönelik yaptırımlar ve ırkçılık Trump'ın yürüttüğü siyasetin özellikleriydi."

İran'a uygulanan yaptırımlar nedeniyle ilaçların elde edilememesini, yaşanan geçim sıkıntısını ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesini unutmayacaklarını belirten Cihangiri, Biden yönetimiyle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin tahripkar siyasetinin değişmesini ümit ediyorum. ABD'nin yasalara uymasını, uluslararası anlaşmalara dönmesini ve halklara saygı göstermesini temenni ediyorum."
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