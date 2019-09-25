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  3. İran'dan 'Aramco' yanıtı: Şimdiye kadar gördüğüm en sorumsuzca açıklamaydı

İran'dan 'Aramco' yanıtı: Şimdiye kadar gördüğüm en sorumsuzca açıklamaydı

İran'dan 'Aramco' yanıtı: Şimdiye kadar gördüğüm en sorumsuzca açıklamaydı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutmasına ilişkin 'Şimdiye kadar gördüğüm en sorumsuzca açıklamaydı. İran'ı suçluyorlar çünkü suçlayacak başka hiç kimseyi bulamadılar.' dedi.

Bakan Zarif, BM Genel Merkezi'nde Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı, Türkiye-Rusya-İran üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre'de ne zaman toplanacağına ilişkin soru üzerine Zarif, ''BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ve BM Suriye Özel Temsilcisi'nin (Geir Pedersen) komiteyi toplamasını bekliyoruz. Komitenin oluşturulmasında olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yardım edeceğiz.'' dedi.

Zarif, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile görüşüp görüşmeyecekleri sorusuna ise ''hayır'' yanıtını verdi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarına ilişkin açıklamaları hatırlatılan Zarif, ''Şimdiye kadar gördüğüm en sorumsuzca açıklamaydı. İran'ı suçluyorlar çünkü suçlayacak başka hiç kimseyi bulamadılar.'' ifadesini kullandı.

(AA)

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