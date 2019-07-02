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İran'dan AB'ye tam uyum çağrısı

İran'dan AB'ye tam uyum çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya tam uyumunun, Avrupa ülkelerinin Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere ile Avrupa Birliğine (AB) Tahran'a yönelik ekonomik yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. 

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İran, E3/AB ekonomik taahhütlerini yerine getirdiği sürece KOEP'in tam olarak uygulanması konusunda kararlıdır. Bu yapılmazsa İran, KOEP'in yükümlülüklerine tam olarak E3/AB'nin uyduğu şekilde uyum sağlayacaktır. Yeterince adil mi?" 

ABD yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık geçen 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu. İran'ın Avrupa ülkelerine verdiği 60 günlük süre 7 Temmuz'da sona erecek. Bu tarihten sonra İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinde ikinci aşamaya geçeceği öngörülüyor.

İran yönetimi son olarak zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitin üstüne çıkardığını duyurmuştu.

(AA)

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