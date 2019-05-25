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  3. İran'dan ABD'ye gözdağı: Gizli silahımızla denizin dibine yollarız

İran'dan ABD'ye gözdağı: Gizli silahımızla denizin dibine yollarız

İran'dan ABD'ye gözdağı: Gizli silahımızla denizin dibine yollarız

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı koymak için Ortadoğu'ya uçak gemileri sevk etmesine ve 1500 ilave asker gönderilmesini onaylamasına tepki gösteren İran ordusu danışmanı General Murteza Kurbani, Basra Körfezi'ne gönderilen ABD savaş gemilerini gizli silahla imha edebileceklerini söyledi.

Nükleer tehdit oluşturduğu iddiasıyla son dönemde İran'ı dizginleme politikalarını artıran Washington'a Tahran'dan sert bir yanıt geldi.

Kurbani, "ABD, bölgeye iki savaş gemisi gönderiyor. Eğer bu gemiler en ufak bir aptallık yaparsa, iki füze ya da iki yeni gizli silah kullanarak onları mürettebatı ve üzerindeki uçaklarla birlikte denizin dibine yollayacağız" dedi.

ABD'DEN ASKERİ YIĞINAK

Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çekilip 'tarihteki en ağır' diye nitelediği yaptırımları uygulamaya başlamasından beri, Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanıyor.  

Nisan ayında İran Devrim Muhafızlarını 'yabancı terör örgütü' ilan eden Trump yönetimi, iki hafta önce 'İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir' gerekçesiyle USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etti. Ardından 'İran bağlantılı Şii milis güçlerden kaynaklanan tehdit' iddiası ortaya atarak İran'ın komşusu Irak'tan elzem görevdekiler hariç tüm personelini çekti.

(Sputnik)

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