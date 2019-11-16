İran'dan ABD'ye 'elçilik' göndermesi

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İran'da bugün başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkenin pek çok şehrine yayıldı.

Yüzlerce İranlı sokaklara çıkarak protesto gösteri düzenlerken, resmi daireler ateşe verildi. Aynı zamanda İran dini lideri Hamaney'in posterleri göstericiler tarafından yakıldı.

"İRAN, IRAK VE LÜBNAN'A BENZEMEZ"

Çıkan gösteriler hakkında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşna, "İran, Irak ve Lübnan'a benzemez. Kiralık medyanın ülkenin kaderini belirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtiçindeki ve yurt dışındaki fırsatçılar bir kez daha hata yaptı. Ayrıca İran, yıllar önce ülkedeki ABD elçiliğini de kapattı." ifadelerine yer vererek, ABD'ye bir göndermede bulundu.