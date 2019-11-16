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İran'dan ABD'ye 'elçilik' göndermesi

İran'dan ABD'ye 'elçilik' göndermesi

İran'da bugün başlayan sokak gösterileri ülkenin pek çok şehrine yayılırken, olaylar hakkında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hüsameddin Aşna, "ABD elçiliğini yıllar önce kapattık." dedi.

TM Dijital Haber Merkezi

İran'da bugün başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkenin pek çok şehrine yayıldı.

Yüzlerce İranlı sokaklara çıkarak protesto gösteri düzenlerken, resmi daireler ateşe verildi. Aynı zamanda İran dini lideri Hamaney'in posterleri göstericiler tarafından yakıldı.

"İRAN, IRAK VE LÜBNAN'A BENZEMEZ"

Çıkan gösteriler hakkında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşna, "İran, Irak ve Lübnan'a benzemez. Kiralık medyanın ülkenin kaderini belirlemesine müsaade etmeyeceğiz. Yurtiçindeki ve yurt dışındaki fırsatçılar bir kez daha hata yaptı. Ayrıca İran, yıllar önce ülkedeki ABD elçiliğini de kapattı." ifadelerine yer vererek, ABD'ye bir göndermede bulundu.


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