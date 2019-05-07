İran'dan ABD'nin uçak gemili gözdağına tepki



İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve ABD'nin psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtti.

Hüsrevi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edecekleri yönünde İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ABD yönetimini eleştirdi.

Hüsrevi, ABD'ye ait "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce İran ordusunun sıkı kontrolü çerçevesinde Akdeniz'e giriş yaptığını ifade ederek, "Bolton, askeri ve güvenlik anlayışından yoksundur. Yaptığı açıklamalar da daha çok gösteri amaçlıdır ve etkisiz bir gelişmenin psikolojik savaş için acemice kullanılmasıdır." dedi.

ABD ordusunun bölgesel krizler karşısında sürekli olarak başarısız olduğunu savunan Hüsrevi, "ABD ordusunun ve komutanlarının, İran ordusunun gücünü deneme eğiliminde olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün İran'a mesaj vermek üzere "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubu ile bir bombardıman görev gücünü Orta Doğu'ya sevk edeceklerini duyurmuştu.

Bolton yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık verileceğine dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını iddia eden Bolton, "Ancak herhangi bir saldırıya cevap vermek için tam hazırız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

(AA)