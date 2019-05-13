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  3. İran'daki İngiliz casusuna 10 yıl hapis cezası

İran'daki İngiliz casusuna 10 yıl hapis cezası

İran'daki İngiliz casusuna 10 yıl hapis cezası

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmail, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İran vatandaşı kadının İngiliz güvenlik servislerinden eğitim aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından sorumlu uluslararası kuruluşu British Council'ın İran masası sorumlusu, İngiltere adına casusluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin İsmail, gazetecilere yaptığı açıklamada, British Council'ın İran masası sorumlusunun 1 yıl önce kültürel nüfuz ve dönüşüm projelerinin hazırlayıcısı ve yöneticisi olduğu gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. İsmail, ismini vermediği İran vatandaşı kadının İngiliz güvenlik servislerinden kültürel projeler için eğitim aldığını itiraf ettiğini söyledi. Yargı Erki Sözcüsü, söz konusu kişinin İngiltere'ye casusluktan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ifade etti. 

(AA)

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