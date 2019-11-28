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  3. İran'daki gösterilerin maliyeti ağır oldu: Tam 700 milyon dolar

İran'daki gösterilerin maliyeti ağır oldu: Tam 700 milyon dolar

İran'daki gösterilerin maliyeti ağır oldu: Tam 700 milyon dolar

İran'da benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla internet kesintisine gidilmesinin e-ticaret sektörüne maliyetinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğu açıklandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Bilgisayar Sendikaları Örgütü E-Ticaret Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 10 gün internet kesintisi uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kesintinin e-ticaret sektörüne 2 trilyon 950 bin tümen (yaklaşık 700 milyon dolar) zararı olduğu ifade edildi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan gösterilerin önüne geçmek amacıyla internet erişimi kesilmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı. Cep telefonlarının internet bağlantısı ise başkent Tahran'ın batı bölgeleri ile 6 eyalette henüz sağlanamıyor.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü de gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

AA


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