Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'da yoğun hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

İran'da yoğun hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

İran'da yoğun hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara 1 gün uzatılırken, 2 eyalet ve 3 kentte daha okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Ülkede yoğun hava kirliliği nedeniyle alınan önlemler devam ediyor. Başkentte hava kirliliğinin 170 mikrogram/metreküp olarak belirlendiği ve bunun tüm gruplar için riskli olduğu açıklandı. Bu çerçevede, Tahran'da yarın da ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Tahran'la birlikte Elburz ve Doğu Azerbaycan eyaletlerindeki okulların yanı sıra İsfahan, Kum ve Save kentlerinde de okullar 1 günlüğüne tatil edildi.   

Devlet medyasındaki haberlerde, 22 ambulansın yanı sıra acil yardım ekiplerinin, kentin en kalabalık meydanlarından Azadi, İnkılap, Firdevsi, İmam Hüseyin, Veli Asır ve Venek başta olmak üzere farklı noktalarda hazır bulundurulacağı bildirildi. 

Ayrıca, kamyonların trafiğe çıkmasıyla ilgili sınırlamanın devam edeceği, daha önce belli güzergahları kapsayan tek-çift plaka düzenlemesinin, yarın tüm şehirde uygulanacağı ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yarıya indirileceği kaydedildi.

(AA)


Oyunculara botoks uyarısı
'Aile paradan daha önemli'
'Yeni yılın ilk günü setteyiz'
Anlaşmalı ayrılık 
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
<p>Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) ile imzalanan

Terörle Mücadelede Yeni Atılım: Kamikaze Mini İHA´lar Geliyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!