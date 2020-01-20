İran'da sel felaketinin bilançosu 250 milyon dolar

Sistan-Belucistan Eyalet Valisi Ahmed Ali Muhubeti, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, selin altyapıya, tarıma ve yerleşimlere verdiği toplam zararın 250 milyon doları bulduğunu belirtti.

Eyalete bağlı Kenarek, Çabahar, Serbaz, Neyşeker, Kasrkend ve Fenuc kentlerinin selde büyük hasar gördüğünü aktaran Muhubeti, yolları ulaşıma kapanan 875 köyden 845'ine ulaşım sağlandığını, 35 köyün ise yollarının hala kapalı olduğunu ifade etti.

RUHANİ'YE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 9 Ocak’ta meydana gelen selden ancak 9 gün sonra, dün bölgeyi ziyaret etmesi İran basınında eleştirilere konu oldu. Reformist gazetelerden "Şark", bugünkü manşetinde “Ruhani sele yetişemedi” ifadelerini kullandı.

İran'ın en kurak bölgelerinden Sistan-Belucistan eyaletinde 9 Ocak'ta şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketinde 3 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

AA