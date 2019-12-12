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  3. İran'da 'satanist' olduğu iddia edilen 135 kişi gözaltına alındı!

İran'da 'satanist' olduğu iddia edilen 135 kişi gözaltına alındı!

İran'da 'satanist' olduğu iddia edilen 135 kişi gözaltına alındı!

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Demavend İlçesi Başsavcısı İbrahim Besabi, şeytana taptığı (satanist) öne sürülen 135 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tasnim Haber Ajansına konuşan Besabi, "Demavend'de üzerinde şeytana tapanlara mahsus sembollerin bulunduğu erkek ve kadınlardan oluşan 135 kişilik grup gözaltına alındı." dedi.

Gözaltına alınanlardan 7'sinin tutuklandığını diğerlerinin ise şartlı tahliyeyle serbest bırakıldıklarını dile getiren Besabi, söz konusu kişilerle birlikte "sinir sistemini etkileyen maddeler, dövme malzemesi, bıçak ve çeşitli hapların" ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Elborz eyaleti polisi de ekim ayında, Kereç kentinde şeytana tapanlara ait simge ve nesneleri satan 5 kişilik bir şebekenin gözaltına alındığını duyurmuştu.

AA


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