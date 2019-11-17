İran'da kriz tırmanıyor! Amerika'dan İranlı protestoculara destek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır" mesajını sosyal medyadan paylaştı. Twitter üzerinden açıklama yapan Pompeo, İran’da başlayan sokak gösterileri ile ilgili 1.5 yıl önce yayınladığı mesajı hatırlatarak, "İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle” ifadelerini kullandı.

Pompeo 1.5 yıl önce hem Farsça hem de İngilizce yayımladığı mesajda, "İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz“ demişti.