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  3. İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi
11 Haziran 2020 Perşembe 13:06 | Son Güncelleme:

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi

Son Dakika Haberleri.. İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 8 bin 584'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 238 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 584'e, vaka sayısının da 180 bin 156'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 728'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar 142 bin 663 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 183 bin 208 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan eyaletinin yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Kürdistan ve Kirman'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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