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  3. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti
28 Ağustos 2020 Cuma 12:50 | Son Güncelleme:

İran'da koronavirüsten son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti

İran'da koronavirüsten son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti
AA

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 21 bin 249'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 112 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 115 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 249'a, vaka sayısının da 369 bin 911'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 811'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 318 bin 270'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 161 bin 894 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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