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  3. İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 730'a yükseldi
13 Haziran 2020 Cumartesi 16:42 | Son Güncelleme:

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 730'a yükseldi

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 730'a yükseldi

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 730'a yükseldi. Salgınında son 24 saatte 2 bin 410 yeni vaka kayda geçti.

İran'da korona virüs vakaları hızla artıyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saatte 2 bin 410 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 71 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 184 bin 955'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 730'a ulaştığını açıklayan Lari, toplam 146 bin 748 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktardı.

İran’da korona virüs vaka sayılarındaki istikralı yükseliş akıllara 2. dalga ihtimalini getiriyor. Ülkede son 24 saatte 2 bin 410 yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası kayıtlara geçerken, ölü sayılarındaki dalgalanma da devam ediyor.

(İHA)

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