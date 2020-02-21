İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı ülkede iki kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 13 yeni kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Dün de İran'da iki kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İran'da toplam enfekte kişi sayısı bugünkü rakamlarla birlikte 18'e yükseldi.

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