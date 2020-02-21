Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1084
  • 6,6011
  • 321.045
  • 116089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son Dakika Haberleri.. İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı ülkede iki kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 13 yeni kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Dün de İran'da iki kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İran'da toplam enfekte kişi sayısı bugünkü rakamlarla birlikte 18'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
Tuvana'nın saygı problemi var!
'Bahar rolü hasta etti'
Hadise'den ablasına zehir zemberek sözler!
Acun Ilıcalı dede oluyor!
<p>İstanbul´da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü

İBB Başkanı İmamoğlu´nun Metrobüs Zammına Vatandaştan Tepki: Anamızı Ağlattılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu