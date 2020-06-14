Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'da korona virüs kabusu! Sayı yükseliyor
14 Haziran 2020 Pazar 12:51 | Son Güncelleme:

İran'da korona virüs kabusu! Sayı yükseliyor

İran'da korona virüs kabusu! Sayı yükseliyor

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 107 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 472 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 837'ye, vaka sayısının da 187 bin 427'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 781'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 148 bin 674 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 244 bin 74 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Kirmanşah, Sistan-Beluçistan ve Buşehr'in "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Başkan Erdoğan önermişti... Talep patlaması oldu
Halkı böyle sömürüyor: Bu tarz uygulamalar devam ederse...
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı
Bakanlık az önce duyurdu! Etkisiz hale getirildi
ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

ABD'de polis aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü

Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

Hudutlarda keşif gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görü

Munzur Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Hobi olarak başladı! Şimdi geçim kaynağı oldu...

Hobi olarak başladı! Şimdi geçim kaynağı oldu...