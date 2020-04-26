Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9611
  • 7,5422
  • 386.679
  • 98759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 5 bin 710'a yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.


Yıl 1931 Libya'da Ramazan davulcusu Türkçe mani söylüyor

Yıl 1931 Libya'da Ramazan davulcusu Türkçe mani söylüyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'un göbeğinde ilginç görüntü! Karantina günlerini burada geçiriyorlar

AK Parti'nin koronavirüsle mücadele kitabı yayımlandı