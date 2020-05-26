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  3. İran'da korkutan rakam açıkladı! Ölü sayısı 8 bine yaklaştı
26 Mayıs 2020 Salı 13:06 | Son Güncelleme:

İran'da korkutan rakam açıkladı! Ölü sayısı 8 bine yaklaştı

İran'da korkutan rakam açıkladı! Ölü sayısı 8 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 508'e, vaka sayısı ise 139 bin 511'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 57 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece ölü sayısının 7 bin 508'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1787 artarak 139 bin 511'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 567'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 109 bin 437 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.


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