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  3. İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar

İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar

İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar

Amerikan yönetimi 2007 yılında İran’da kaybolan eski Federal Araştırma Bürosu (FBI) ajanı Robert Levinson hakkında bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı İran rejiminin dahil olmasıyla ajan Levinson’un rehin alındığını iddia ediyor. Levinson’un bulunmasına yardım edecek kişi ya da kişilere 5 milyon Amerikan Doları ödül taahhüt edilmişti. 20 milyon doların daha eklenmesiyle toplam ödül miktarı 25 milyon dolara çıktı. 71 yaşındaki Levinson’dan son olarak 2010 yılında haber alınmıştı. Ailesi, Nisan 2011’de kendilerine ulaşan bazı fotoğrafları ve videoyu yayımlamışlardı. Görüntülerde Levinson, hasta olduğunu söylüyor ve yardım istiyordu. İran Levinson’ı alıkoyduğu veya nerede olduğunu bildiği iddialarını reddediyor.

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