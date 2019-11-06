İran'da kaybolan FBI ajanı için 20 milyon dolar

ABD Dışişleri Bakanlığı İran rejiminin dahil olmasıyla ajan Levinson’un rehin alındığını iddia ediyor. Levinson’un bulunmasına yardım edecek kişi ya da kişilere 5 milyon Amerikan Doları ödül taahhüt edilmişti. 20 milyon doların daha eklenmesiyle toplam ödül miktarı 25 milyon dolara çıktı. 71 yaşındaki Levinson’dan son olarak 2010 yılında haber alınmıştı. Ailesi, Nisan 2011’de kendilerine ulaşan bazı fotoğrafları ve videoyu yayımlamışlardı. Görüntülerde Levinson, hasta olduğunu söylüyor ve yardım istiyordu. İran Levinson’ı alıkoyduğu veya nerede olduğunu bildiği iddialarını reddediyor.