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26 Aralık 2020 Cumartesi 23:48 | Son Güncelleme:

İran'da çıkartma teknesi battı

İran'da çıkartma teknesi battı
DHA

İran'da 7 mürettebatın bulunduğu çıkartma teknesinin alabora olduğu duyuruldu. Kayıp mürettebat üyeleri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 7 mürettebatlı çıkartma teknesinin alabora olduğu duyuruldu. 

DHA'nın İran medyasında yer alan haberlerden aktardığına göre, kaybolan mürettebat üyeleri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. 

İran Deniz Arama ve Kurtarma Merkezi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 Nolu Cankurtaran Gemisi Keşm Adası'ndan bölgeye sevk edilmiş, bölgenin deniz ve hava takibi için Hürmüz Boğazı'nda ilgili görevlilerle gerekli koordinasyon yapılmıştır."
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