İran'da benzin zammından elde edilen gelirin bir kısmı halka dağıtılacak

Ülkede uzun süredir tartışılan ancak sürekli ertelenen benzindeki yüksek artış, ABD yaptırımlarının ardından ekonomik krizle boğuşan halkın tepkisine yol açmıştı.



Zamların açıklandığı cuma gününden bu yana başkent Tahran başta olmak üzere Şiraz, İsfahan, Meşhed, Kerec, Tebriz ve Urumiye gibi büyük şehirlerde göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya geldi.



Şimdiye kadar yaklaşık 100 banka şubesi, onlarca hükümet binası ve iş yerinin yakıldığı ve binden fazla göstericinin gözaltına alındığı protesto eylemlerinin ardından hükümet zamdan kazanılan paranın vatandaşlara yardım olarak dağıtılacağını açıkladı.



Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Ruhani, daha önce söz verilen sübvanselerin bugünden itibaren yatırılması için Bütçe ve Planlama Kurumu'na talimat verdiğini söyledi.



Ruhani, en alt gelir grubundan başlayarak yaklaşık 60 milyon kişiye ödenmesi planlanan sübvanselerin tamamının hafta sonuna kadar hesaplara yatırılacağını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani 60 milyon kişiden yaklaşık 23 milyonun daha fazla ihtiyaç sahibi olduğunu aktardı.



Ruhani, cuma günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada da 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etmişti. Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını aktarmıştı.



İran'da halihazırda 18 milyon aileye kişi başı 45 bin tümen temel yaşam desteği veriliyor. Bunun yanında benzindeki son artışla elde edilecek gelir, bir kişiye 55 bin, 2 kişilik aileye 103 bin, 3 kişilik aileye 138 bin, 4 kişilik aileye 182 bin ve 5 kişilik aileye de 205 bin tümen şeklinde dağıtılacak ve mevcut sübvanselere eklenecek.



İran'da, Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel yaşam desteği olarak kişi başı 45 bin tümen yardım yapılıyordu. Halihazırda 82 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 60 milyon kişiye ödenen sübvanseler, benzin zammından elde edilecek gelirle artırılacak.



Protesto gösterileri yer yer devam ederken hükümet tarafından atılan bu adımın sokağın nabzını dindirmeye yetip yetmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

AA