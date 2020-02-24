İran'da acı tablo! ABD yaptırımları organ sattırıyor

Tahran’daki Haşeminejad Hastanesi’nin karşısındaki terk edilmiş bir binanın duvarlarına asılan ilanlardan birinde, “37 yaşındayım ve böbreğimi satmaya hazırım çünkü borç içindeyim” ifadesi yazıyordu. The Times muhabiri ilandaki numarayı aradı ve tekstil işçisi olan Asghar ile konuştu. Asghar, “Bunu yapmak zorundayım. Böbreğime 11 bin 840 TL verildi” dedi.