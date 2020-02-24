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  3. İran'da acı tablo! ABD yaptırımları organ sattırıyor

İran'da acı tablo! ABD yaptırımları organ sattırıyor

İran'da acı tablo! ABD yaptırımları organ sattırıyor

ABD’nin son dönemde yaptırımları artırdığı İran’da, tarihinin en büyük ekonomik darboğazını yaşayan insanlar, para için hastanelerin yakınlarında “satılık böbrek” ilanı vermeye başladı.

Tahran’daki Haşeminejad Hastanesi’nin karşısındaki terk edilmiş bir binanın duvarlarına asılan ilanlardan birinde, “37 yaşındayım ve böbreğimi satmaya hazırım çünkü borç içindeyim” ifadesi yazıyordu. The Times muhabiri ilandaki numarayı aradı ve tekstil işçisi olan Asghar ile konuştu. Asghar, “Bunu yapmak zorundayım. Böbreğime 11 bin 840 TL verildi” dedi.


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