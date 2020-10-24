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24 Ekim 2020 Cumartesi 15:13 | Son Güncelleme:

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
AA

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kazvin eyaletine bağlı Buyin Zehra ilçesi olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İran'da 5,4 büyüklüğünde meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kazvin eyaletine bağlı Buyin Zehra ilçesi olan deprem, yerel saatle 15.04'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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