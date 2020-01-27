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İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın Şiraz kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.

Açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA


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