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27 Ekim 2020 Salı 09:30 | Son Güncelleme:

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydan geldi

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydan geldi
AA

İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Yezd eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yezd eyaletine bağlı Behabad ilçesi olan deprem, yerel saatle 01.04'te kaydedildi.

Depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olmadığı açıklandı.
<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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