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  3. İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
03 Haziran 2020 Çarşamba 11:48 | Son Güncelleme:

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın batısındaki İylam eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 12.46'da kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA


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