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27 Aralık 2020 Pazar 22:10 | Son Güncelleme:

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde, 27 Aralık 2020 Pazar günü saat 19,26'da büyüklüğü 4 olarak ölçülen deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26’da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

<p>Elazığ ve çevre illerden hissedilen 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Sü

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