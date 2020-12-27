27 Aralık 2020 Pazar 22:10 | Son Güncelleme:
İran'da 4 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde, 27 Aralık 2020 Pazar günü saat 19,26'da büyüklüğü 4 olarak ölçülen deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26’da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.