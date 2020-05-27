27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:51 | Son Güncelleme:
İran'da 4 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran eyaletine bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 13.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.