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  3. İran'da 4 büyüklüğünde deprem
27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:51 | Son Güncelleme:

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

İran'da 4 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran eyaletine bağlı Demavand şehrinde yerel saatle 13.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremde can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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