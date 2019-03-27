Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,3288
  • 6,1118
  • 224.343
  • 91.855
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu

İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu

İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu

İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil eyaletinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 3 bin yıllık gümüş bir kadeh bulundu.

x

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Erdebil Kültürel Miras El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Nadir Fellahi, Erdebil eyaletine bağlı Halhal ilçesinde sürdürülen arkeolojik kazılarda antik döneme ait gümüş bir kadeh bulunduğunu söyledi. 

Tarihi eserin bölgede M.Ö. 850-616 yıllarında hüküm süren Manna Krallığı dönemine ait olduğunu belirten Fellahi, "Arkeolojik kazılar ve uzmanların incelemeleri, Ahamenişler'den 300 yıl önce de bu bölgede yaşam olduğunu gösteriyor. Bu kadeh, Batı Azerbaycan'ın Hasanlu bölgesinde keşfedilen gümüş kadehlerle mukayese edilebilir." dedi. 

Fellahi, söz konusu gümüş kadehin Halhal Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini kaydetti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Justin Bieber baba oluyor
Şeyma Subaşı: Mağdur kızı oynamak isterim
Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın telefon kavgası
Demet Şener aşk iddialarını doğruladı!
Emre Aşık ve Yağmur Aşık çiftinin pedagog krizi
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, heyecanı anbean artan sokağın nabzını tuttuk. Kendiler

Akşam TV Yerel Seçim öncesi halkın nabzını tuttu: Maltepe

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin ihracatı yüzde 170 artmıştı: İşte Türkiye'den silah alan ülkeler

Bella Hadid'in Kapadokya fotoğrafları olay oldu