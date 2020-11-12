İran yapımı 'Güvenli Ev' dizisinde tepki çeken sahne

İran yapımı ‘Güvenli Ev’ isimli casusluk dizisinin dokuzuncu bölümünde Anadolu Ajansı çalışanı bir gazeteci DEAŞ’ın kontrol ettiği bölgede terörist örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi'den emanname (Can ve mal güvencesi sağlayan taahhüt) alan biri olarak gösterildi. RIB TV1'de yayımlanan, DEAŞ’ın İran'a yönelik saldırı planlarıyla dış ülkelerin bu terörist gruba yapmış olduğu yardımları işleyen dizi tepki çekti.