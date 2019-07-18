İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları´nın (IRGC) Hürmüz Boğazı´nda 1 milyon litre petrol taşıyan tankere 'yakıt kaçırdığı' gerekçesi ile el koyduğu belirtildi.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde, IRGC´nin bir bildiri yayımladığı ve bildiride, Pazar günü Hürmüz Boğazı´nda yabancı bir tankerin durdurulduğu bilgisi yer aldı. Larak Adası´nın güneyinde `yakıt kaçırdığı´ gerekçesiyle el konulan tankerde 1 milyon litre petrol bulunduğu belirtildi.

DHA