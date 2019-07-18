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  3. İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu

İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu

İran, yabancı bir petrol tankerine el konulduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine 12 kişilik mürettebatı ile birlikte el koydu.

İran Devrim Muhafızları´nın  (IRGC) Hürmüz Boğazı´nda 1 milyon litre petrol taşıyan tankere 'yakıt kaçırdığı' gerekçesi ile el koyduğu  belirtildi.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde, IRGC´nin bir bildiri yayımladığı ve bildiride, Pazar günü Hürmüz Boğazı´nda yabancı bir tankerin durdurulduğu bilgisi yer aldı. Larak Adası´nın güneyinde `yakıt kaçırdığı´ gerekçesiyle el konulan tankerde 1 milyon litre petrol bulunduğu belirtildi.

DHA

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