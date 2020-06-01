İran: Venezuela talep ettiği sürece petrol sevkiyatı sürecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezuela'ya gönderilen beş petrol tankeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Musevi, İran ve Venezüella’nın yaptırıma tabi olmadığını belirterek, "İran'a göre yapılan meşru bir ticarettir. İran ile Venezüella'nın özgürce ticaret yapma hakları vardır. İran, uzaklarda bile haklarını koruyacağını gösterdi. Bu durum güçlü bir şekilde devam edecektir. Venezüella hükümeti yeni sevkiyat talebinde bulunursa göndeririz” dedi.

Beşinci tanker de ülkede

İran devlet televizyonu, ‘Fortune’, ‘Forest’, ‘Petunia’, ‘Faxon’ ve ‘Clavel’ isimli, toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Venezüella Donanmasının Twitter hesabından 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Faxon isimli dördüncü petrol yüklü tankerin ülkenin kara sularına sorunsuz bir şekilde girdiği bilgisi paylaşılmıştı.

Clavel adlı son tanker de pazar günü Venezuela sularına giriş yaptı. Böylece 1.5 milyondan fazla varilin sevkiyatı tamamlandı.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezüella, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

ABD 'seçenekleri değerlendiriyor'

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker ülkeye gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını söylemişti.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerleri koruyacağını duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını ‘uyuşturucuyla mücadele’ gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.