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  3. İran, Ukrayna'ya füzeyle düşürülen uçağın kara kutusunu vermeyi reddetti
01 Haziran 2020 Pazartesi 10:18 | Son Güncelleme:

İran, Ukrayna'ya füzeyle düşürülen uçağın kara kutusunu vermeyi reddetti

İran, Ukrayna'ya füzeyle düşürülen uçağın kara kutusunu vermeyi reddetti

İran'da 8 Ocak'ta füzeyle düşürülen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği yolcu uçağıyla ilgili kriz tırmanıyor. Tahran'ın, uçağın karakutularını Ukrayna'ya vermeyi reddettiği iddia edildi.

Ukrinform ajansının Al Arabia kanalına dayanan haberine göre, İran’ın, Ukrayna Hava Yolları’na ait uçağın karakutularıyla ilgili Kiev’e ilettiği teklife hala yanıt alamaması gerekçesiyle, Ukrayna’ya teslim etmeyi reddettiği öne sürüldü. Uçağın karakutularının Fransa’ya gönderilmesinin planladığı iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının İran’da düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın ilerlememesi halinde, Uluslararası Adalet Divanına başvuruda bulunabileceklerini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'da 8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının füzeyle düşürülmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin 11’inin Ukrayna, 82’sinin İran, 63’ünün Kanada, 10’unun İsveç, 4’ünün Afganistan, 3’ünün Almanya, 3’ünün İngiltere vatandaşı oldukları açıklanmıştı.

İran, Ukrayna Hava Yolları uçağının, 'saldırgan uçak' zannedilerek 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etmiş ve özür dilemişti.

(DHA)


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