İran tüm füze üslerini yüksek alarma geçirdi: ABD Patriot'ları konuşlandırıyor

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Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin (USAF), Ürdün'deki askeri üslerine İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) balistik ve seyir füze saldırıları tehlikesine karşın Patriot havadan havaya füze sistemleri gönderdiği bildirildi.

"ABD ASKERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN TÜM ÜLKELERE FÜZE FIRLATABİLİRİZ"

IRGC Havacılık Gücü'nün ise, tüm balistik füze üslerini yüksek alarma geçirdiği bildirildi. IRGC'nin İran İslam Rejimi'ne bağlı haber medyası ise, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da ABD Hava Kuvvetleri uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerinde füze fırlatmaya hazır olduklarını iddia etti.

ABD'DEN 3 GEMİ İLE ÜRDÜNE FÜZE TEKVİYESİ

Orta Doğu'da uzman bir konumda bulunun araştırmacı gazeteci Babak Taghvaee, ABD'nin Ürdün'e üç gemi ile Patriot PAC3 havadan havaya füze sistemleri de dahil olmak üzere ağır ekipman ve silahlar gönderdiğini iddia etti.

PATRİOT PAC3'ÜN ÖZELLİKLERİ

Amerikan Ordusu, kısa ve orta menzilli hedefler için teknik kabiliyetleri yeterli görülmeyen Patriot füzelerinin ilk versiyonlarına yönelik 1990'lı yılların ortasında MIM-104F PAC3 adı verilen yeni bir modernizasyon programı başlattı. Böylece ortaya çıkan PAC3, seleflerine göre daha gelişmiş aerodinamik yapısı ve daha hafif olan ağırlığı ile başlı başına yeni bir füze olarak savunma sektöründe yerini aldı.

Dörtlü fırlatma rampalarından ateşlenen PAC2'lere nazaran PAC3'ler, komuta merkezinden 30 kilometre uzağa mevzilendirilebilen 16'lı rampalara konuşlandırılıyor. Hedefini esas olarak çarparak imha etmesi amacıyla harp başlıksız tasarlanmasına rağmen PAC3, her biri 225 gram ağırlığında 24 tungsten parçacık saçarak manevra yapan hedefine karşı ölümcül bir duvar örüyor. Aktif radar ile donatılan füze, hedefe doğru seyri sırasında yerden komuta edilebiliyor.

Oldukça etkili bir sistem olan PAC3'ün en önemli dezavantajlarından biri, diğer Patriot versiyonlarında da görülen dikey fırlatma kabiliyetinin olmaması. Bu sistem, günümüzde ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, Japonya, Kuveyt ve Tayvan tarafından kullanılıyor.

Üreticisi: Lockheed Martin-Boeing / ABD

Tipi: Kısa Menzilli

Güdüm Sistemi: Aktif Radar Güdümlü

Harp Başlığı: Harp Başlığı Yok

Azami Etkili Menzili: 20 km.

Azami Etkili İrtifası: 15.000 metre

Sürati: 4,5 Mach

İtki Tipi: Katı Yakıtlı Roket Motoru

Uzunluğu: 5,2 metre

Çapı: 250 mm

Ağırlığı: 318 kg

Patriot Ne demek?

Partiot'un kelime manası, vatansever kişi, yurtsever kimse manalarına geliyor.