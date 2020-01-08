İran son dakika haberleri: İran-Amerika (ABD) geriliminde son durum nedir?

İran son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İran-Amerika (ABD) geriliminde son durumun ne olduğu merak ediliyor. ABD ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymaniyi öldürmesi sonrası tırmanan gerilimler devam ediyor. Son açıklamada İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü iddia edildi.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı saldırının ardından açıklama yapıyor.

Hamaney'in açıklamasından satır başları;

Fakat askeri yazılım gücüne dayanan bir güvencemiz yok. Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bugün de aslında gördüğümüz budur. Hareket dini inanca dayandığı müddetçe küçük sayıda savaşçılar galip gelebilirler.

Dini inançlardan sorumlu tüm insanlar için aslında her şey gözlerimizin önünde gerçekleşti. Tüm kadınlar erkekler ve çocuklar işkenceye maruz kaldı ve direnmeyi başardılar. Sonrasında Allah onlara yolu açtı.

İran'ın ABD üslerine yaptığı saldırıdan sonra İran Dini Lideri Hamaney'in ofisinden açıklama geldi. Açıklamada "yapılan füze saldırıları İran'ın en zayıf karşılık senaryosuydu" ifadelerine yer verildi.

İRAN SON DAKİKA HABERLERİ

İran, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.

AA’nın haberine göre İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberinde füzelerin üsteki hassas ve hayati noktalara isabet ettiği, en az 80 ABD askerinin hayatını kaybettiği, birçok insansız hava uçağının, helikopterin ve askeri teçhizatın ciddi hasar aldığını iddia etti.

Haberde ayrıca ABD'ye ait 104 noktanın da İran'ın hedefinde olduğu ve Washington'ın yeni bir adım atması durumunda buralara saldırı düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV ise 80 ABD askerinin öldürüldüğü iddiasını doğrulatamadığını belirtti.

KUDÜS GÜCÜ KOMUTANI SÜLEYMANİ, ABD SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor. Kudüs Gücü, doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı bulunuyor.

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.