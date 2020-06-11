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  3. İran Radyo- Televizyon Kurumu'nda alevler yükseldi
11 Haziran 2020 Perşembe 17:33 | Son Güncelleme:

İran Radyo- Televizyon Kurumu'nda alevler yükseldi

İran Radyo- Televizyon Kurumu'nda alevler yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'daki İran Radyo-Televizyon Kurumu'nda (IRIB) yangın çıktı.

İran devlet televizyonu, Tahran'daki IRIB yerleşkesinde bulunan camekân binada yangın çıktığını duyurdu.

"Camu Cem" kanalının bulunduğu binada çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, binadaki tüm çalışanların da tahliye edildiği belirtildi.

Yangının can ya da mal kaybına neden olup olmadığına ilişkin ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA

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