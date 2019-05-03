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İran Petrol Bakanı uyardı: OPEC dağılabilir

İran Petrol Bakanı uyardı: OPEC dağılabilir

İran Petrol Bakanı Bijan Zangene, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi ülkeleri uyararak “OPEC dağılabilir” uyarısında bulundu.

  İran Petrol Bakanı Bijan Zangene, başkent Tahran’da OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ile görüştü. Küresel petrol pazarı ve sorunlarına ilişkin OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo ile görüştüklerini belirten İran Petrol Bakanı Zangene, "Bazı OPEC üyelerinin tek taraflı uygulamaları nedeniyle OPEC dağılabilir” dedi.

  İran’ın kendi çıkarlarını düşünerek OPEC’e üye olduğunu söyleyen İran Petrol Bakanı Zangene, "Eğer OPEC üyeleri İran’ı tehdit ederse, bunu cevapsız bırakmayız” ifadesini kullandı.

(İHA)

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