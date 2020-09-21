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21 Eylül 2020 Pazartesi 14:02 | Son Güncelleme:

İran Petrol Bakanı: Bugün de savaştayız

İran Petrol Bakanı: Bugün de savaştayız
AA

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, 1980 yılında gerçekleşen İran-Irak savaşına değinerek, "Bize böyle bir günde saldırmışlardı. Bugün de savaştayız. ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır." dedi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada İran-Irak savaşına değinerek, Bugün de savaştayız. ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır." dedi.

AA'nın İran Petrol Bakanlığına bağlı haber ajansı SHANA'ya dayandırdığı haberde Bakan Zengene, 40'ıncı yılına giren İran-Irak Savaşı'na değinerek, "Irak devleti 1980'de böyle bir günde saldırdı. Tahran semaları savaş uçaklarıyla doldu ve havalimanı bombalandı." dedi.

"BUGÜN DE SAVAŞTAYIZ"

Bugün de savaşta olduklarını belirten İranlı Bakan Zengene, "ABD'nin bize karşı uyguladığı kansız savaştır." ifadelerini kullandı.

ABD, YAPTIRIMLARI TEK TARAFLI GÜNDEME GETİRDİ

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu açıklamıştı.

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