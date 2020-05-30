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  3. İran Meclisi'nde sesler yükseldi: Beklenmedik Esed rejimi itirafı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:32 | Son Güncelleme:

İran Meclisi'nde sesler yükseldi: Beklenmedik Esed rejimi itirafı

İran Meclisi'nde sesler yükseldi: Beklenmedik Esed rejimi itirafı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve yaptırımlar nedeniyle zor günler yaşayan İran'da meclisi Tahran milletvekili Heshmatollah Falahatpisheh, İran hükümetinin politikasını eleştirdi; Suriye rejimi lideri Beşar Esed'den bugüne kadar İran'ın yaptığı savunma harcamalarını talep etti. Falahatpisheh, 'Harcanan paraları Suriye'den geri almak zorundayız. Bu ülkenin parası oraya geçmiştir. Esed bizim kasamızdan kendi kasasına geçen bu parayı İran'a iade etmek zorundadır' dedi.

İran hükümetinin özellikle başka ülkelerdeki operasyon ve örgütlere aktardığı paraya meclisteki milletvekillerinden tepki geldi. İran’da meclisi Tahran milletvekili Heshmatollah Falahatpisheh, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'dan bugüne kadar İran'ın yaptığı savunma harcamalarını talep ederken, İran hükümetine yakın olan Etemad gazetesine verdiği mülakatta hükümetin Suriye politikasını eleştirdi.

ESED'İ SAVUNMAK İÇİN 20-30 MİLYAR DOLAR HARCADIK

Heshmatollah Falahatpisheh, “İran, Esed'i iktidarda tutmak için Suriye kampanyasında 20 ila 30 milyar dolar harcadı. Hem de yaptırımlarla etrafımızın sarıldığı bir zamanda. Tekrar ediyorum, Suriye'ye 20 milyar ila 30 milyar dolar vermiş olabiliriz.

"HARCANAN PARALARI SURİYE'DEN GERİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Falahatpisheh yaptığı açıklamada, “Harcanan paraları Suriye'den geri almak zorundayız. Bu ülkenin parası oraya geçmiştir. Esed bizim kasamızdan kendi kasasına geçen bu parayı İran’a iade etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Falahatpisheh, “Suriye'de 9 yıldır devam eden iç savaş boyunca İran, Esed rejimi için çok önemli bir müttefik oldu. Şii milis savaşçılarının, İran Devrim Muhafızları Corp (IRGC) komutanlarının, silahlarının ve teçhizatının ve Hizbullah gibi vekil gruplarının finansmanını bizzat karşıladı. Şimdi Suriye bu verilenleri iade etmek zorunda" dedi.

(DHA)


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