İran Kurban Bayramını bugün kutlamaya başladı! İşte nedeni...

İran'ın başkenti Tahran'ın en büyük camisi Musalla-ı İmam Humeyni'de kılınan bayram namazı sonrası, Tahran geçici cuma imamı Muhammed Hasan Ebu Turabi kurbanın önemi ve Müslümanların birliğini anlatan bir hutbe verdi.

Ebu Turabi ayrıca ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadeler de kullandı.

İran'da bayram ve cuma namazları kentin en büyük camisinde tek bir noktada kılınıyor. Ülkede Ramazan Bayramı namazlarını genel olarak ülke lideri Ali Hamaney kıldırıyor.

İRAN BAYRAMI NEDEN BİR GÜN SONRA KUTLADI?

Astronomik ölçümler ve İslami kurumların kararlarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, Müslüman ülkeler arasında zaman zaman takvim tartışmaları sorunu yaşanıyor. Tartışmalar en çok ramazan ayının başlangıcı ve kurban bayramı tarihlerinde gündeme geliyor.

Şiiler ve Sünniler bu yıl da kurban bayramını farklı tarihlerde kutlamaya başlayacaklarını açıklamıştı.

PAKİSTAN, UMMAN VE IRAKLI ŞİİLER DE 12 AĞUSTOS'TA KUTLAMAYA BAŞLADI

İlk önce İran 12 Ağustos'da kutlamaya başlayacağını açıklamıştı. İran'dan sonra Irak Şiileri de Kurban Bayramı'nın birinci gününü 12 Ağustos olarak duyurmuştu. Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Zilhicce ayının ilk gününün 3 Ağustos, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 12 Ağustos olarak belirlendiğini açıklamıştı. Ayetullah Ali Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın 12 Ağustos'ta başlayacağı belirtilmişti.

Umman Sultanlığı Uluslararası Astronomi Merkezi ve Pakistan Merkez Ruet-i-Hilal Dairesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 12 Ağustos olarak belirlendiğini duyurmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE 11 AĞUSTOS DEMİŞTİ

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi ise dün Zilhicce ayı hilali görüldüğünü, arife gününün 10 Ağustos Cumartesi günü olacağını ve bu yılki Kurban Bayramı’nın 11 Ağustos’ta başlayacağını ilan etmişti. Türkiye de 11 Ağustos Pazar'ın Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıklamıştı.

MÜSLÜMAN ÜLKELER ARASINDAKİ 6 TOPLANTI DA İŞE YARAMADI

Müslümanlar arasında takvim tartışmalarının yaşandığı tarihlerden birisi de ramazan ayının başladığı gün. Müslümanlar en son ramazan orucuna 2015 yılında aynı günde başlayabilmişti.

İslam dünyası yaşanan takvim sorunun çözebilmek için son yüzyıl içerisinde 6 kez toplandı. Son toplantı 2015'te İstanbul'da gerçekleşti. 50 Müslüman ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiği "Hicri Takvim Birliği" kongresinden tek takvim kararı çıktı. Kongrede ayrıca, "ihtilafı matalia" denilen hilalin farklı zamanlarda farklı yerlerde görülmesine itibar edilmemesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ancak kongreden çıkan karar uygulanmadı.

(Ajanslar)