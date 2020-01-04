İran kırmızı savaş bayrağını çekti
İran´da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii´nin kubbesine `alınacak intikamı´ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani´nin, ABD´nin Irak´ın başkenti Bağdat´ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii´nin kubbesine `alınacak intikamı´ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
NE ANLAMA GELİYOR?
İran geleneğine göre, Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak gönderde kalacak. Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün gece saatlerinde ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.