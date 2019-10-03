İran, Kasım Süleymani'ye suikast planlandığını açıkladı

Başkent Tahran'da askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen programda konuşan, Devrim Muhafızları İstihbaratı Başkanı Hüseyin Taib, 10 Eylül'de düzenlenen aşure törenleri esnasında Süleymani'ye suikast hazırlığı yapıldığını söyledi.

Süleymani'ye yönelik suikast girişiminin İsrail ve Arap ülkelerinin istihbarat örgütleri tarafından planlandığını ileri süren Taib, bunu etkisiz hale getirdiklerini ve konuyla ilgili bir grubu yakalandıklarını kaydetti.

Taib, Kirman kentinde Süleymani'nin Aşure törenleri için gittiği hüseyniyeye yakın bir evin satın alındığını dile getirerek, orada hazırlanan yaklaşık 500 kilo patlayıcının açılacak kanal vasıtasıyla hüseyniyeye yerleştirilmesi ve Süleymani'nin buraya gittiği esnada patlatılmasının planlandığını aktardı.

Süleymani'nin salı günü devlet televizyonunda yayınlanan ve 2006 yazında 33 gün süren İsrail-Lübnan savaşını anlattığı röportajı, ülke medyasında geniş yankı uyandırmıştı.

AA