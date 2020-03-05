İran kapandı

Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyada 87 ülkede 3 bin 308 insan öldü. 96 bin 793 kişide ise virüs görüldü. Virüsün yayılmasına neden olan ölü sayısı 3 bin 13’e, vaka sayısı ise 80 bin 430’a çıktı. En çok ikinci ölüm vakasının görüldüğü İran’da ise can kaybı 107’ye, vaka sayısı 3 bin 513’e yükseldi. Ülkedeki tüm okullar ve üniversiteler 20 Mart’a kadar tatil edildi. Kum kentinde ise devlet daireleri, okullar ve bankalar, dezenfeksiyon çalışması için yarın tatil edilecek. Hastalığın en çok yayıldığı iller sırasıyla Tahran, Kum, Gilan ve İsfahan olarak açıklandı. Aynı zamanda, virüsün en çok görüldüğü eyaletlerde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandı. Hükümet yetkilileri ve bürokratların ülke dışına çıkmaları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştı.

İSVİÇRE’DE İLK ÖLÜM



İsviçre’de virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Hastanın 74 yaşında olduğu ve kronik hastalığı bulunduğu bildirildi. Ülkede şu ana kadar 90 kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs salgını Avrupa’ya da yayılmaya devam ediyor. Bosna Hersek de ilk virüs vakasını açıkladı. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 kişi daha artarak 107’ye yükseldi. Fransa’da ise 4’e çıktı. Fransa’da toplam vakalar 257’ye yükseldi. İspanya’da ise vakalar 190’a ulaşırken, İngiltere’de vaka sayısı 90’a yükseldi. Irak’ta üç kişi yaşamını yitirdi. ABD’de ölenlerin sayısı 11’e, vaka sayısı 160’a çıktı. 11 ölümün 10’u Washington eyaletinde meydana geldi. Kaliforniya, Washington ve Florida’da OHAL ilan edildi.

ABD’de 3 eyalette toplam ölü sayısı 11’e çıktı.

İLK KEZ İNSANDAN HAYVANA BULAŞTI



Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. Alınan örneklerin 101’inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren Kovid-19 mutasyonlarının biri “S-cov” ve diğeri “L-cov” olarak tanımlandı. S-cov’un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi. 3. mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı. Öte yandan Hong Kong’lu yetkililer, bir insandan köpeğe virüsün bulaştığını doğruladı. Virüs teşhisi konan bir hastanın köpeğine de yapılan testler pozitif çıktı.

AVUSTRALYA’DA RAFLAR BOŞALDI



Avustralya’da virüsten ölenlerin sayısı 2’ye çıktı. Sydney’deki yaşlı bakım evinde Kovid-19 virüsü bulaşan 95 yaşındaki bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede vaka sayısı ise 51’e ulaştı. Öte yandan ülkede insanlar marketlere hücum etti. Rafların boşaldığı görüldü. Ülkede yaşayan Türk vatandaşları yaşanan paniği sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.

TUVALET KAĞIDI BİTERSE

Raflara hücum sonrası ülkede tuvalet kağıdı stoklarının tükenmesine neden olan Avustralyalıların yardımına mizahi yönüyle bilinen NT News adlı gazete koştu. Gazete fazladan sekiz boş sayfa bastı.

NATO’DA VİRÜS PANİĞİ



NATO’nun Belçika’nın Mons kentindeki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’nda (SHAPE) çalışan bir kişi ve ailesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsmi açıklanmayan çalışanın ailesi ile birlikte yurtdışı dönüşü virüse yakalandığı belirtildi. Bu kişinin karargaha girmeden karantina altına alındığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri uyarınca karargahda önleyici tedbirler alındığı, bazı toplantılarının ertelendiği açıklandı.

BATI ŞERİA’DA OHAL İLAN EDİLDİ



Filistin Sağlık Bakanlığı Beytülllahim’deki bir otelin çalışanlarında koronavirüs şüphesiyle Batı Şeria’da olağanüstü hal ilan etti. Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumlarıyla cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığı belirtildi. 8-15 Şubat’ta Güney Koreli 77 kişilik turist kafilesinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın yanı sıra İsrail’in bazı bölgelerini ziyaret ettiği, söz konusu gruptan 29 kişide virüse rastlandığı belirtilmişti.

KÂBE ZİYARETE KAPATILDI



Suudi Arabistan, korona virüs vakasının artması üzerine Kâbe’ye ziyaretlerini durdurdu. Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel-Fattah Mashat,”Durumun daha da kötüleşmemesi için Umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduk. Kabe ve Mescid-i Nebevi ziyaretlere kapatıldı, dezenfekte çalışmaları başlatıldı” dedi.

MASKE YERİNE PET ŞİŞE KORUMASI



Güney Kore’de çaresiz bazı havayolu yolcuları, plastik şişeler, motosiklet kaskları ve poşetler kullanarak kendilerini ölümcül virüsten korumaya çalışıyor.

VİRÜS, İSTANBUL’U ‘TRANSİT’ GEÇTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul-Singapur uçuşu yapan yolcuda koronavirüs çıktığına ilişkin iddialara yanıt verdi. Koca Twitter hesabından, “Singapur’da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır” ifadelerini kullandı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda da bulunan Koca, 1363 şüpheli vakanın hiçbirinde pozitif çıkan olmadığını duyurdu. Koca, İstanbul’a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi. Koca, virüsün henüz Türkiye’de görülmediğini ancak dünyada vakaların görüldüğü ülke sayısının arttığını belirtti. Avrupa’nın tedbirleri ağırdan almasının Türkiye’yi riske soktuğunu söyleyen Bakan Koca, “Salgın kapımızda” ifadelerini kullandı. Umreden dönen herkesin de taramadan geçirildiğini açıkladı.

SAKARYA’DA UMRE SONRASI VİRÜS ŞÜPHESİ



Sakarya’da umre dönüşü öksürük şikâyeti artan Türk vatandaşı bir hasta, başvurduğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örneklerinin tahlile gönderildiği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, hastanın üç aydır öksürük şikâyeti olduğunu söyledi ve “Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş” dedi.