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  3. İran İstihbarat Bakanı ABD ile müzakere için Hamaney'i işaret etti

İran İstihbarat Bakanı ABD ile müzakere için Hamaney'i işaret etti

İran İstihbarat Bakanı ABD ile müzakere için Hamaney'i işaret etti

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in izin vermesi halinde Washington yönetimiyle müzakere edebileceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran İstihbarat Bakanı Alevi, Mazenderan eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile yaşanan gerginliği ve yaptırımların etkilerini değerlendirdi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarla İran'ı baskı altına almaya hedeflediğini dile getiren Alevi, "Şu anda ABD Başkanı, yaptırımların düşündüğünün aksine bir faydası olmadığını ve halkımızı daha da birleştirdiğini anlıyor." dedi.

Washington yönetimiyle müzakere ihtimaline ilişkin ise Alevi, "ABD Başkanı, yaptırımları kaldırmak isterse biz bunu değerlendiririz. Büyük Devrim Rehberi (Hamaney) de izin verirse İran ve ABD arasında müzakereler başlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce birçok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

AA

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