İran, işgalci Ermenistan'a silah yardımı yaptığı yönündeki iddiaları reddetti: Bu yöndeki şeytanlıkları gördük

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Tahran yönetiminin işgalci Ermenistan'a silah yardımı yaptığı yönündeki iddiaları inkar etti. Rebbi, "Bu yöndeki şeytanlıkları gördüm." dedi.

AA'da yer alan haberde, "İran'dan Ermenistan'a silah gönderilip gönderilmediği" sorusuna Rebii, "Bu yöndeki şeytanlıkları gördük. Bazıları yaptıkları şeytanlıklarla İran'ın bölge halkıyla olan kültürel dayanışmasını hedef alıyor. Silah yardımı ya da diğer meseleler hiçbir şekilde İran'ın siyaseti ve stratejisi değildir." dedi

"İŞGAL EDİLEN KENTLER BOŞALTILMALI"

Defalarca kez Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve işgal edilen şehirlerin boşaltılması gerektiğine vurgu yaptık. Azerbaycan'a ait işgal altındaki bölgelerin boşaltılması İran'ın sürekli vurgu yaptığı bir konudur" şeklinde cevap verdi.

"TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK TACİZ VAR"

Hükümet Sözcüsü Rebii, İran'ın sınır bölgelerindeki çatışmalar ve kendi topraklarına yönelik tacizlere de daha fazla tahammül etmeyeceklerini yineleyerek, bunların bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.