İran intikamda fena bocaladı! Gün boyu tutarsız açıklamalar geldi

İran’ın Ortadoğu komutanı Kasım Süleymani’nin suikastı sonrası ABD’nin Irak’taki üslerine füze atıp 80 ABD askerinin öldürüldüğünü iddia eden Tahran da çıtayı düşürmeye başladı. Dün İran Devrim Muhafızları Komutanı Abdullah Araghi Irak’taki ABD hedeflerine füze saldırısının ardından “Daha sert intikam çok yakında” açıklamasını yaptı. Süleymani’nin yerine geçen Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani de “Tahran ders vermeye devam edecek. İran’ın füze saldırıları önünde sonunda ABD’yi bölgeden sürecek” dedi. Ancak daha sonra İran Devrim Muhafızları komutanlarından Emir Ali Hacızade, ABD’ye yönelik Irak’ta yapılan saldırının ABD askerlerini öldürmeye yönelik değil, ABD’nin askeri teçhizatına zarar vermeye yönelik olduğunu söyledi.

UYDULAR YALANLADI

Yayınlanan uydu görüntüleri de, İran’ın ateşlediği 22 füzeden çok azının hedefi vurduğunu gözler önüne serdi. İddiaya göre İranlı yetkililer, saldırıyla birlikte Süleymani’nin öldürülmesine bir cevap vermek istedi. Ancak bir yandan da gittikçe yükselen tansiyonun ve büyüyen krizin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla ABD’li askerlerin kaybına ‘kasıtlı olarak’ neden olmadı.

‘ÖNCE YAPTIRIMLAR’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de açıklamalarını yumuşatarak, “ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır” dedi. Ruhani, Avrupa ülkelerinin vaatlerini yerine getirmeleri durumunda İran’ın da nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getireceğini kaydetti. Öte yandan ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupta, bunun meşru müdaafa olduğu ve BM Anlaşması’nın 51. maddesi uyarınca gerçekleştiğini yazdı. Mektupta ayrıca ABD’nin herhangi bir ön koşul olmadan İran’la görüşmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu mektuba karşılık İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Takht Ravançi, Trump’ın teklifini ülkesi yaptırımlar altındayken ‘inanılmaz’ olarak tanımladı.

Planet Labs tarafından yayımlanan uydu görüntüleri İran’ın ateşlediği 22 füzeden çok azının hedefi vurduğunu gösterdi. CNN’e konuşan yetkililer İran’ın üslere çok fazla zarar vermemek için bilinçli olarak bu yolu seçtiklerini açıklamıştı.

İran’ın Bağdat’taki 2 üsse yağdırdığı füzelerin pek çoğu hedefini vurmamış, bazılarının enkazı ise üslerden uzakta bazı arazilerde bulunmuştu.

‘İRAN SALDIRIYI DOLAYLI OLARAK HABER VERDİ’

Amerikan New York Times gazetesi, “İran’ın, Washington’ı Avrupa’daki bir büyükelçilik aracılığıyla füze saldırılarından önce haberdar ettiği”ni yazdı. Gazeteye göre, Amerikan istihbarat servislerinden Beyaz Saray’a salı günü yerel saatle 14.00’te “Önümüzdeki saatlerde, İran’ın Amerikan askerilerine bir saldırı düzenleyeceği kesin” şeklinde bir mesaj geldi. Gazete 3 Amerikalı yetkiliye dayanarak, İranlıların saldırı hazırlığını Amerikan casus uydularının yakalayabileceği şekilde yaptıklarını yazdı.

BÜYÜKELÇİLİĞE 3 ROKET DAHA

Trump’ın İran’la gerilimi düşüren açıklamasının ardından İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfazl Şikarçi, Irak’taki ABD üssüne düzenledikleri saldırının “intikamın tamamı” olmadığını söyledi. Bu açıklama sorası Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yakınına 3 Katyuşa füzesi atıldı. Irak’ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Beled Üssü yakınlarına da roket düştü.

JEFFREY BUGÜN ANKARA’DA

ABD Suriye Özel Temsilci James Jeffrey bugün Ankara’ya geliyor. Jeffrey Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilecek.

HAMANEY’DEN ‘TOKATLI TRUMP’

İran Dini Lideri Ali Hamaney’nin web sitesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzüne atılan ‘güçlü’ ve ‘kanlı tokat’ ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı. Sitenin, fotoğrafı çarşamba günü Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin iki üssüne düzünlenen İran füze saldırısının ardından yayınlanması dikkat çekti. Yayınlanan Trump’ın yüzüne atılan kanlı tokat’ fotoğrafının altına Amerika’nın Süleymani’yi ‘terörist’ olarak göstermeye çalıştığı belirterek; Süleymani suikastının ‘yanlış’ ve ‘haksız’ olduğu ileri sürüldü. İran halkının, Süleymani suikastına gerçekleştiren ABD’ye karşı büyük tepki gösterdiği hatırlatıldı.