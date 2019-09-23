Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7276
  • 6,291
  • 279.38
  • 100079
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran, İngiliz tankerini serbest bıraktı

İran, İngiliz tankerini serbest bıraktı

İran, İngiliz tankerini serbest bıraktı

İran, Hürmüz'de el koyduğu Steno Impero adlı İngiliz petrol tankerini serbest bıraktı.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı "Steno Impero" adlı petrol tankerini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında "denizcilik kurallarına riayet etmediği" gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
Mucize Doktor'a bir transfer daha
Sahne fiyatını 15 kat artırdı!
Ali Sunal: Yeniden doğdum
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sessiz sedasız evlendi!
<p>Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay´ın cenazesi, memlek

Neslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz yaşanmış en garip olaylar

Uyurken yanınıza limon koymanın yararını bir bilseniz...